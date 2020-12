Covid, torna a salire il tasso di positività, vicino al 16%. Due le vittime ma ci sono anche 58 guariti

Torna a salire la curva dei contagi da Covid in Molise, come pure le vittime, con il tasso di positività che schizza al 15,9%. Due le persone decedute nelle ultime ore, entrambe giovani. Si tratta di una 39enne di Ferrazzano e di un uomo di Termoli di 49 anni, entrambi ricoverati in Terapia intensiva e con altre patologie. 97 i nuovi positivi dai 607 tamponi processati. I comuni nei quali si è registrato il numero maggiore di casi sono Termoli, con 14 nuovi positivi, San Martino in Pensilis con 10, Molise con 9, Campobasso con 8, Bojano e Isernia con 5. Quattro casi a Torella e Toro. Numeri inferiori negli altri comuni.Un nuovo ricovero in Malattie infettive, mentre il 16enne dei Termoli sta meglio e da Terapia intensiva è stato trasferito in Infettivi.I guariti sono 58, di cui 17 a Bojano, 16 a Campobasso, 15 a Vinchiaturo, 8 a Frosolone e 2 a Monacilioni che portano a 3104 il numero delle persone che hanno sconfitto il virus. Gli attualmente positivi sono 2853, gli asintomatici a domicilio 2728. I ricoverati al Cardarelli sono 68 di cui 59 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva. Sono 175 le vittime dall’inizio della pandemia.