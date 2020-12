Campobasso in lutto per la morte di Sergio Zarrilli, il pediatra amato dai bambini

Campobasso sotto choc per l’improvvisa morte del pediatra Sergio Zarrilli, persona mite, garbata e professionista stimato in tutta la città oltre che nell’intera regione. E’ morto questa mattina, mentre percorreva a piedi Viale Elena, insieme alla figlia. Un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo dei soccorritori arrivati subito sul posto: per il dottor Zarrilli non c’era più nulla da fare. La notizia ha immediatamente fatto il giro della città, lasciando tutti increduli e sgomenti. Era il pediatra ‘buono’, che riusciva ad entrare in empatia con i piccoli pazienti. Infondeva tranquillità e simpatia ai bambini, sicurezza ai genitori, anche ai più ansiosi. Da oggi molte famiglie si sentiranno un po’ più sole.