Furto in abitazione nel centro urbano di Trivento, i malviventi portano via circa 10mila euro di oggetti preziosi. È accaduto nella serata di ieri, 18 dicembre, intorno alle ore 18 e 30. I malviventi sono entrati forzando un balcone e, una volta dentro l’abitazione, hanno preso gli oggetti preziosi per un ammontare di circa 10mila euro. In quel frangente, in casa non c’era nessuno, erano appena usciti per fare spesa e in meno di un’ora i ladri hanno potuto agire indisturbati. La denuncia è stata già presentata ai carabinieri della locale caserma al fine di procedere con le indagini. Il periodo di tregua dato dai malviventi, purtroppo, non è durato molto. Ripiomba il rischio furti, che tiene molta alta l’apprensione dell’intera cittadinanza.