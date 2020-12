Covid, un decesso e 62 positivi. Ma ci sono anche 58 guariti

Dopo qualche giorno di tregua, di registra un decesso per Covid. Si tratta un 95enne di Tavenna ricoverato in Malattie infettive. Sono 62 nuovi positivi su 767 tamponi processati, con un tasso di positività dell’ 8 per cento. Il maggior numero di nuovi casi a Isernia, 13. Seguono Campobasso con 8, Castel del giudice e Termoli con 5. Negli altri comuni i casi oscillano tra uno e 4 casi. Ma dal bollettino dell’asrem anche 58 guariti, un nuovo ricovero in Malattie infettive ed un trasferimento da infettivi a Terapia intensiva. I pazienti ricoverati sono 69 di cui 58 in Malattie infettive e 10 in terapia intensiva. 173 le persone decedute, 3056 quelle che hanno sconfitto la malattia.