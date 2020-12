Aumento delle povertà con il Covid: il rapporto della Caritas. Istituito un fondo di aiuto per chi è in difficoltà

Un aumento degli italiani in difficoltà che chiedono aiuto alla Caritas, ma anche un’impennata di coloro che decidono di partire per una vita migliore. Non sono per nulla confortanti i dati emersi dal rapporto sulle povertà elaborato dalla Caritas della Diocesi di Termoli-Larino, dati che l’emergenza Covid 19 ha purtroppo inasprito, con un preoccupante incremento di richieste da parte degli over 65.

Sono cresciute le crisi familiari, le donne soprattutto hanno vissuto un evento traumatico, come il divorzio o la morte del proprio compagno. Il 44 per cento delle donne ha figli minori a carico. Significativi anche i fenomeni di emigrazione, sia interna con lo spopolamento dei piccoli comuni, sia esterna con chi decide di fare le valige e lasciare il Molise. Difficoltà economiche si registrano soprattutto con i lavoratori atipici, ossia coloro che non hanno un lavoro stabile e in Molise sono numerose le famiglie in cui entrambi i genitori hanno contratti di lavoro diversi dalle forme tradizionali

La Diocesi di Termoli-Larino per andare maggiormente incontro alle difficoltà delle famiglie ha istituito già da alcune settimane un fondo di aiuto, chiamato Fondo San Martino dove finora sono confluite le donazioni effettuate dai parroci. L’idea è quella di aprirlo a tutti a chiunque voglia contribuire, non solo ai singoli cittadini, ma anche alle aziende, alle attività.

“Viviamo sotto anestesia in questo periodo tra cassa integrazione e assenza di nuove assunzioni, il periodo più preoccupante arriverà dopo” ha spiegato il vescovo Gianfranco De luca, che ha illustrato il senso del fondo. Come San Martino che tagliò il suo mantello per darlo a chi non lo aveva, così oggi chi ha di più può rinunciare a qualcosa per aiutare chi è in difficoltà. L’iban per effettuare una donazione è il seguente: IT28L0306909606100000062321, causale fondo San Martino.