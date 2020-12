Vaccini, il 27 dicembre le prime 50 dosi in Molise

Le prime dosi del vaccino in Molise arriveranno il 27 dicembre dallo Spallanzani di Roma. Come è noto si tratterà di una prima somministrazione simbolica per la quale al Molise arriveranno 50 dosi. Nei giorni successivi saranno poi consegnati gli altri 9mila vaccini destinati alla nostra regione in questa prima fase. L’Asrem ha anche acquistato 3 congelatori a meno 8 gradi da 500 litri per conservare i vaccini. Arriveranno nel mese di gennaio.