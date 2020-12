Soste blu a Isernia, indagati sindaco e giunta

Vicenda delle Soste Blu a Isernia. La procura ha chiesto la proroga delle indagini sulla transazione tra il Comune e la società AJ Mobilità che gestisce i parcheggi a pagamento. Si sta indagando per abuso di ufficio. La notizia è stata data in anteprima ieri sera dal sito Isnews ed ha messo a soqquadro il mondo politico e amministrativo isernino. In sostanza la magistratura, sollecitata da numerosi esposti di associazioni e sindacati, che nel 2019 avevano presentato un esposto proprio per abuso d’ufficio, starebbe verificando se l’accordo transattivo tra Comune e Aj, che ridusse il numero dei parcheggi e apportò delle modifiche all’appalto originario, abbia rispettato tutte le norme in materia. Come si ricorderà i maggiori attacchi a d’Apollonio arrivarono proprio perchè si modificò l’accordo iniziale, oggetto del contratto con una delibera di giunta, senza l’approvazione del consiglio comunale. Gli indagati sono il sindaco d’Apollonio, la sua giunta e il dirigente tecnico in carica all’epoca del giugno 2029. Il sindaco si è dichiarato sereno e tranquillo ed ha detto: “Normale prassi, la magistratura sta facendo il suo dovere dopo le denunce ricevute, tra cui anche una mia personale, ma siamo tranquilli, quando ci chiederanno di vedere gli atti li mostreremo e si chiarirà tutto, abbiamo sempre fatto gli interessi del Comune e la modifica dell’accordo iniziale con l’A.J. mobilità era tutta a vantaggio del Comune e quindi dei cittadini”.

La richiesta di proroga del termine – di altri sei mesi – delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Isernia è nei confronti di dieci persone. Ma il procedimento in questione, di cui nulla si era saputo prima d’ora, risale a oltre un anno fa e avrebbe subito uno stop forzato a causa dell’emergenza Covid nel periodo del primo lockdown. La Procura starebbe seguendo più di un filone d’indagine e, dunque, non è escluso che tra le persone sotto ‘esame’ ci siano anche altre figure tecniche in servizio (anche in passato) al Comune di Isernia.