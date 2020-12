Parco nazionale, il presidente Cannata in visita a Castel San Vincenzo

Una visita informale quella del presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Giovanni Cannata, a Castel San Vincenzo. L’ex rettore, accompagnato dal direttore del Parco Luciano Sammarone, ha voluto incontrare i rappresentanti delle amministrazioni molisane che fanno parte dell’Ente Parco per rimarcare l’importanza del versante molisano. A fare gli onori di casa la sindaca di Castel San Vincenzo Marisa Margiotta, affiancata dalle colleghe di Filignano e Pizzone, Federica Cocozza e Letizia Di Iorio. “Siamo stati onorarti dalla visita del presidente Cannata – ha detto Margiotta – che da molisano acquisito, visti gli anni trascorsi alla guida dell’UniMol, saprà trovare il modo per valorizzare il versante molisano del Parco. Abbiamo trovato una grande disponibilità da parte dei vertici del Parco – conclude la Margiotta – e questo ci fa ben sperare per il futuro dei nostri territori”.