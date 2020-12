Muore in ospedale a Isernia l’avvocato Umberto Colalillo

Lutto a Isernia per la morte, questa mattina, in Rianimazione, al Veneziale, dell’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo, 74 anni, uno dei più noti legali amministrativisti della regione. Mercoledì pomeriggio era stato trovato esanime, probabilmente colpito da un ictus o da un infarto, nel bagno del suo studio. Portato in ospedale dal 118, era stato immediatamente ricoverato in Rianimazione, ma le complicazioni successive non gli hanno lasciato scampo e questa mattina alle sei e trenta è deceduto. Lascia un vuoto incolmabile nel mondo legale ed universitario regionale. Infatti oltre ad essere uno degli avvocati più noti del Molise, era stato docente di diritto costituzionale sia alla Federico Secondo di Napoli che all’Unimol. Inoltre è stato consulente legale del presidente Iorio, con cui collaborò per l’estensione di numerosi provvedimenti legislativi. Nato a Bojano, si era stabilito a Isernia dove operava nello suo studio legale, uno dei più importanti della Regione. Alla fine degli anni ‘90 fu anche candidato sindaco, per il Centrodestra, ma perse nel ballottaggio contro Giuseppe Caterina. Una vita la sua, spesa tra l’Università di Napoli, il tuo trampolino accademico, e quella di Campobasso, dove ottenne due prestigiose Cattedre. Ma spesa anche tra Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi di mezza Italia. Era abituato a vincere, e vinceva. La sua abilità giuridica era proverbiale, gli avversari lo temevano. Il mondo forense molisano è in lutto, Colalillo lascia una grande eredità di conoscenza e dottrina. Ma soprattutto un’eredità di amicizie vere. Con la sua scomparsa, il Molise perde un personaggio, un amico. Sempre disponibile, cordiale e arguto cultore del diritto. Un pezzo della nostra storia molisana recente, indimenticabile e insostituibile. I funerali domani pomeriggio, alle 15, alla chiesa del Sacro Cuore di Isernia, dopo la celebrazione religiosa, la salma proseguirà per Bojano dove sarà inumata a fianco di sua moglie, Raffaela, scomparsa anni fa.