Le famiglie di Isernia attraverso gli antichi mestieri, nel libro di Pasquale Damiani

Le famiglie di Isernia nel XIX e XX Secolo tra gli antichi mestieri”. E’ questo il titolo del libro di Pasquale Damiani, uscito in questi giorni, edito da “Terzo Millennio” di Giovanni e Tamagnino Pallotta. Isernia è una città millenaria, ricca di storia che ha avuto sempre una lunga tradizione legata al commercio, all’artigianato con una crescita veloce, avvenuta tra l’inizio dell’800 e la prima metà del ‘900, che l’ha trasformata in uno dei principali centri del Molise.

Nel libro di circa 700 pagine vi è la storia delle famiglie di Isernia. Una lunga sequenza di documenti che riportano indietro negli anni quando Isernia era la patria dei pastifici, con i suoi mulini, attività produttive e artigianali, antichi mestieri ormai scomparsi, con la prospettiva di confrontarsi con ciò che di più sano e più vero ha offerto nei due secoli presi ad esame la città. E’ per mano di abili artigiani che dall’acqua usciva pasta prelibata, la farina diventava pane, vecchi orologi tornavano a far risentire il loro ticchettio come un cuore che si era fermato, l’abile e golosa maestria dei pasticcieri capaci di sedurre qualsiasi palato, merlettaie, barbieri, sarti, ortolani, fabbri, orologiai, falegnami, fornai, ciabattini, funai e tanti altri mestieri nobili purtroppo scomparsi o in via di estinzione. I protagonisti del libro sono migliaia di iserniani alle prese con mestieri che a volte diamo per scontati ma che invece divengono veri e propri maestri di vita.

In questo libro di Pasquale Damiani è evidente la relazione affettiva e intima di tante persone legate alla famiglia come soggetto portatore di caratteri dell’ambiente, partecipe dei suoi processi storici. Generazioni di nomi, soprannomi, professioni, unioni matrimoniali, al numero di figli per ogni coppia, alle convivenze, al radicamento geografico, ai rapporti tra genitori e figli, mariti e mogli, bambini e anziani. Tante biografie familiari che coinvolgono la comunità iserniana che prima d’ora ignorava l’esistenza di fatti e persone dedite nelle più svariate attività. In città, con la sue piazze, nei vicoli civettuoli, nelle contrade o nelle case sparse per i campi, uomini e donne, offrivano le loro abilità, mediante l’uso di strumenti abituali nelle mani di venditori di merci o di sevizi (dal lattaio al venditore di ortaggi), quanto di artigiani ambulanti (calzolaio, carbonaio). Ognuno con le sue abilità e i suoi strumenti: i ferri del maniscalco, il coltello del macellaio.

Un libro che richiama alla memoria i lavori di migliaia di persone con una serie di documenti, ricerche storiche e descrizione di quelle attività, che essi hanno praticato in vita e sono divenute il loro ”mestiere”. Sono storie di generazioni cresciute nel cono di luce e di ombre della storia della città d’Isernia, un luogo che ha sempre goduto buona salute, con un sua identità storica che si è trasformata negli anni, crescendo nel rapporto tra passato e presente. Un viaggio, alla scoperta delle proprie origini familiari, caratterizzato da mille emozioni e sentimenti che si sovrappongono. Una passeggiata per andare alla scoperta di tutti gli importanti luoghi legati agli antichi mestieri negli ultimi due secoli, dagli inizi dell’800 fino al 1943, anno in cui la città d’Isernia fu bombardata. Da allora molte cose sono cambiate, con la scomparsa di molte attività che nessuno ha recuperato. Un viaggio nel passato che ripercorre le vicende e la storia delle famiglie attraverso le attività commerciali e artigianali. Gli iserniani devono molto della loro grandezza al fiorente commercio di questo periodo preso in esame e a tutte quelle persone che hanno contribuito alla crescita della città. Ricordando cosa facevano tante persone, tante famiglie, si rafforzano quei legami con le radici che aiutano a ricordare un glorioso passato di una città ricca di storia e tradizioni.