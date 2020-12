Il borgo di Trivento su Rai 3, domenica nella trasmissione Kilimangiaro

Il borgo di Trivento su Rai 3 nella trasmissione Kilimangiaro. A farlo sapere è il sindaco Pasquale Corallo, in una nota ufficiale del Comune, l’appuntamento è per domenica 20 dicembre alle ore 16 e 45 su Rai 3 nella trasmissione Kilimangiaro. Le telecamere della trasmissione, condotta da Camila Raznovich e che premia il borgo italiano più bello e caratteristico, sono arrivate nell’antico centro trignino nella metà del mese di ottobre scorso. I borghi saranno poi successivamente votati dal pubblico, con modalità che sarà comunicata successivamente, mentre la classifica, con la proclamazione del “Borgo dei Borghi 2020”, verrà pubblica nel corso della trasmissione in prima serata, prevista per domenica 4 aprile 2021, sempre sulla terza rete nazionale.