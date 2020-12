Fibra ottica a Capracotta e Castel del Giudice: connessione ultra veloce per lavorare anche da casa

I borghi e i piccoli Comuni italiani potranno presto essere il centro nevralgico di una nuova rivoluzione. Anche economica. Dopo decenni di spopolamento, infatti, forse è la volta buona che questi piccoli e spesso deliziosi centri abitati tornino ad attrarre nuovi abitanti e una nuova economia. Il segreto di questo cambiamento? La Fibra ottica. Anche in Molise si sta lavorando perché copra l’intero territorio, portando la fibra ultra veloce nei borghi dove a stento in passato è arrivata una connessione ADSL. Grazie ad essa, e ai servizi che può portare se sfruttata nel modo giusto, adesso che anche in Molise si inizia a parlare seriamente di smart working ed economia agile.

La fibra ultra veloce è arrivata finalmente anche a Capracotta e Castel del Giudice. Si tratta della fibra 1000 mega, cioè un gigabit. La rete è Open Fiber ed è commercializzata da Interfibra, azienda molisana che garantisce una capillare copertura reale sull’intero territorio molisano e nazionale. Connessione internet in fibra ottica per navigare più velocemente e senza limiti, con opportunità interessanti per privati e aziende e garantendo ovunque la copertura wirless laddove la fibra non c’è.

La fibra ottica in questi borghi potrà stimolare nuove attività professionali potendo godere di una connessione veloce: un giovane creativo di Capracotta ad esempio, il borgo montano di 894 abitanti, potrebbe in futuro aprire nel suo Comune una web agency, grazie alle connessioni in fibra ultra veloce. Si delineano dunque nuovi scenari e nuove prospettive economiche per questo territorio.