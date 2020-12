Cucina in funzione e clienti ai tavoli: ristorante aperto dopo le 18. Multa salata per titolare e avventori

Cucina in funzione, clienti ai tavoli, andirivieni di comande. La scena che i militari della Guardia di Finanza si sono trovati davanti agli occhi ha dell’incredibile: un ristorante di Campomarino regolarmente aperto di sera, in barba a qualsiasi divieto e trasgredendo le norme del Dpcm che vietano a tutti i ristoranti di accogliere clienti dopo le 18. Intorno alle 21 di ieri sera i Baschi Verdi della Guardia di Finanza sono intervenuti nel ristorante, dove diversi tavoli erano occupati, ben 12 i clienti intenti a consumare una cena di pesce, anche loro incuranti della pandemia in corso e dei divieti in vigore che da settimane costringono a sacrifici tutti gli altri cittadini. Per tutti è scattata una multa di 400 euro, per clienti e titolare: quest’ultimo rischia anche la sospensione della licenza per 5 giorni, provvedimento che sarà eventualmente la Prefettura a prendere. L’irruzione dei finanzieri ha portato scompiglio tra la sala del ristorante e la cucina, dove pentole e padelle erano regolarmente sui fornelli. I camerieri, anche se in palese violazione delle regole, indossavano regolarmente le mascherine. Si tratta del primo caso in provincia di Campobasso: i controlli delle forze dell’ordine in questo periodo di festa saranno incrementati, e il mancato rispetto delle direttive per il contenimento del contagio da Coronavirus avrà delle conseguenze.