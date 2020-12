Il circolo PD di Ururi aderisce alla campagna nazionale “Solidarietà in circolo”, promossa dal partito per essere, anche questa volta, più vicini ai bisogni delle persone e contrastare l’emergenza e la grave crisi socio-economica generata dal Covid-19.

L’iniziativa “Solidarietà in circolo”, che coinvolge tutti i circoli PD del territorio nazionale, è volta a dare un’importante segnale di vicinanza a persone e famiglie in difficoltà in questo periodo, mediante la raccolta di beni di prima necessità, essenziali al loro sostentamento giornaliero. Un gesto ancor più solidale e sentito in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie. Il circolo PD di Ururi organizzerà presso la sede del Caffè Letterario sabato 19 dicembre a partire dalla mattina, dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, un punto di raccolta di generi alimentari e di prima necessità da destinare alle famiglie in difficoltà. Tutti i beni raccolti verranno donati alla Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Ururi.