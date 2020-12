Incontro organizzato da Poste Italiane con le Associazioni dei Consumatori molisane nell’ambito della dodicesima edizione di “Dialogando con i Consumatori”. L’incontro di aggiornamento rinnova e consolida uno storico rapporto di collaborazione tra Poste e le Associazioni, nell’ottica del raggiungimento dell’eccellenza della qualità dei servizi offerti e della tutela e cura del consumatore. Sono stati invitati i rappresentanti regionali delle associazioni Codacons, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Confconsumatori e Adiconsum.

In questa occasione sono stati infine presentati i numeri sulle conciliazioni e sulle attività collegate in tutto il Paese, attività che non si sono fermate mai neanche durante il lockdown: un momento di confronto importante per ascoltare gli umori dei rappresentanti territoriali delle Associazioni dei Consumatori e continuare sulla strada del dialogo, della collaborazione e della condivisione delle informazioni.