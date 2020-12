Nei recuperi del girone F, giocati ieri pomeriggio, successo esterno per il Giulianova che ha superato 2 a 0 il Porto Sant’Elpidio grazie alle reti di Barlafante e Campagnacci su calcio di rigore. Primo successo per i giuliesi che salgono a quota 4, primo acuto anche per il Rieti che si è imposto in casa 3 a 2 sul Cynthialbalonga. Super prestazione per l’attaccante Giordano Fioretti autore di una tripletta, per l’Albalonga a segno Cardella e Oggiano.

Incerta la presenza dell’Olympia Agnonese a Tolentino. Dopo il rinvio contro la Recanatese di domenica scorsa, dovuto alla positività di tre ragazzi fuoriquota, la società ha effettuato dei nuovi controlli, il rischio è che ci sia qualche nuovo caso. In attesa dei risultati la situazione per la sfida di Tolentino è a rischio, diciamo che al 99%percento il match non si giocherà. Ricordiamo che il regolamento prevede che qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive, ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero dei positivi sia più di 5, la società potrà chiedere il rinvio della gara immediatamente successiva. Restiamo in attesa di novità dagli ambienti granata per capire se l’Agnonese potrà scendere o meno in campo contro i marchigiani guidati da mister Mosconi.

Big match per il Campobasso ospite, in provincia di Teramo, del Castelnuovo Vomano. La squadra, neo promossa in serie D, viaggia sulle ali dell’entusiasmo, 15 punti, secondo posto solitario ad una lunghezza di distanza dai rossoblu di Cudini. Mister Guido Di Fabio ha saputo plasmare un gruppo, reduce dal torneo vinto in eccellenza, che sta giocando un calcio propositivo e di qualità. Una società seria, reduce da due campionati vinti, che ha saputo programmare con sapienza senza grosse spese. L’obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile, partendo da una salvezza tranquilla. Piani ovviamente diversi da quelli del Campobasso che punta senza mezzi termini alla salita in Lega Pro. Detto questo il Castelnuovo è senza dubbio un avversario da prendere con le molle in questo particolare momento. La squadra rossoblu è ripartita a mille, come aveva chiuso prima dello stop forzato. Un successo roboante contro il Notaresco prima, ed ora la possibilità di superare anche la seconda della classe per allungare le distanze. Siamo certi che sarà una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre che predicano un calcio offensivo. Mister Cudini, che non potrà sedersi in panchina per un turno di squalifica, dovrà rinunciare al giovane Vitali squalificato. Tre turni di stop per il ragazzo, reo all’atto dell’espulsione aver rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara, come recita il comunicato del giudice sportivo. Una leggerezza per Vitali che tornerà in campo nel 2021. Domenica al suo posto possibile il rientro tra in pali di Piga per occupare la casella del 2002. Con questa scelta spazio a Zammarchi nel tridente offensivo assieme agli intoccabili Esposito e Cogliati. I due attaccanti rossoblu sembrano fatti l’uno per l’altro, la classe di Esposito al servizio della velocità e l’attacco allo spazio di Cogliati. Un tandem che ha tutte le intenzioni di ripetersi a partire da domenica prossima.

Al Di Tella il Vastogirardi riceve l’Aprilia. Occasione propizia per tornare al successo e ottenere i primi tre punti nel nuovissimo impianto per gli uomini di Prosperi. I gialloblu hanno ripreso con un’ottima prova offerta contro il Montegiorgio, un punto che fa classifica e consente al Vastogirardi di restare in serie positiva. Il tecnico sta provando ad inserire negli schemi i nuovi arrivi Acunzo e Fioretti, due giocatori pronti ad offrire il loro contributo per la salvezza degli alto molisani. Occhio all’Aprilia che domenica scorsa ha trovato il primo successo stagionale, 2 a 1 al Tolentino. I laziali possono contare sulla grande esperienza di diversi elementi, ecco perché Ruggieri e compagni devono fare attenzione per puntare al bottino pieno.

Sfida importantissima per l’Fc Matese in trasferta a Genzano contro il Cynthialbalonga. Laziali a quota 10 punti e reduci dal recupero giocato ieri, i campani sono in serie nera con un solo punto ottenuto nelle ultime sei uscite. Panchina confermata per mister Corrado Urbano, la dirigenza matesina ha concesso fiducia al tecnico ex Olympia Agnonese. Una fiducia, tuttavia, a tempo con l’auspicio che il vento possa cambiare per i biancoverdi. Situazione che ci auguriamo sia per la risalita del Matese sia per la stima verso Urbano che in Molise ha lasciato ottimi ricordi.

Chiudiamo con la situazione in casa Recanatese, dopo le tre positività accertate ieri, il numero dei casi è salito intorno alle 10 unità, tra giocatori membri dello staff. Rinviata, inevitabilmente, la partita di domenica con il Fiuggi e di mercoledì contro il Montegiorgio. La speranza è di poter tornare in campo per il recupero con l’Olympia Agnonese calendarizzato il 30 dicembre.