Rappresentazione della Natività nella cripta di san Casto a Trivento, opera dell’associazione “Un filo che unisce”. Arrivano i complimenti dal presidente del consiglio regionale, Salvatore Micone. L’associazione “Un filo che unisce”, per questo Natale 2020, ha realizzato la rappresentazione della Natività, nella cripta di san Casto, “cerchiamo di portare avanti le nostre iniziative e convinzioni – afferma la presidente Michela Anziano – nonostante il periodo poco consono. Il nostro messaggio è sempre lo stesso, l’unità per il bene comune, al fine di far conoscere i luoghi e al contempo valorizzazione quello che facciamo come artigianato artistico”. L’associazione è andata sulla ribalta nazionale e mondiale per l’albero di Natale ad uncinetto, oggi sistemato nel centro storico di Trivento. Oltre alla realizzazione della Natività, l’associazione annuncia un’altra sorpresa in piazza Fontana. Tante iniziative che hanno trovato anche il plauso del presidente del consiglio regionale, Salvatore Micone, che riportiamo di seguito. “Ci tenevo a complimentarmi con Lei, e per Suo tramite, con tutti i componenti dell’Associazione “Un filo che unisce” e dell’Associazione “Cielo e Terra” per aver realizzato e donato un’edizione natalizia alla Vostra Trivento ed al nostro Molise, molto sentita e dal ricco significato, che va ad aggiungersi all’elenco delle eccezionali iniziative che avete messo egregiamente finora in campo. Un’edizione che si concretizza, per la terza volta, attraverso la splendida creazione dello straordinario Albero di Natale fatto interamente ad uncinetto e diventato ormai simbolo peculiare del Natale triventino, con l’aggiunta di sensazionali novità che hanno visto regalare alla collettività la rappresentazione della Natività con personaggi fatti ad uncinetto dalla maestria e dall’unicità delle mani d’oro delle uncinettine e situato all’interno della suggestiva cripta di San Casto insieme alla produzione di manufatti e creazioni artigianali natalizie meticolosamente ed amorevolmente realizzate dagli ospiti del Centro socio-educativo “Raggio di Luce” con il prezioso aiuto degli operatori volontari. Mettendo insieme, da una parte, l’arte, le tradizioni, la storia, l’identità territoriale triventina e, dall’altra, la partecipazione e il coinvolgimento della collettività, solidarietà ed inclusione sociale, siete riusciti a dare vita ad un perfetto connubio che, oltre a realizzare delle vere e proprie opere d’arte autentiche, riesce perfettamente a trasmettere il vero messaggio del Santo Natale inteso come speranza, solidarietà, pace, unione. Valori essenziali che riescono ad accorciare ogni tipo di distanza facendoci sentire tutti meno lontani e soli e capaci di poter donare all’altro, valori più che mai fondamentali per affrontare e superare l’inusuale e drammatico periodo che stiamo attraversando. Nell’attesa di poter tornare a condividere insieme occasioni ed eventi, Vi abbraccio virtualmente e auguro a Voi ed alle Vostre famiglie un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo!”. Ai complimenti del presidente Micone, si uniscono anche quelli del primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo.