Personale medico e medicina territoriale, in Consiglio regionale intesa tra maggioranza e opposizione

Intesa tra maggioranza e opposizione in consiglio regionale. Nell’ultima riunione, sono state approvate all’unanimità dall’assemblea due mozioni presentate dal movimento 5 stelle, entrambe riferite al mondo della sanità. La prima, come ha spiegato a Telemolise il consigliere Angelo Primiani, punta a risolvere il problema della carenza di personale medico e paramedico presso le strutture sanitarie della regione Molise. La seconda, invece, punta a rafforzare la medicina territoriale, intervenendo sul potenziamento delle ex strutture di Guardia media, diventate ora servizi di continuità assistenziale.