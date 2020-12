La parlamentare molisana Rosa Alba Testamento e la consigliera regionale Patrizia Manzo, entrambe del Movimento Cinque Stelle sollecitano il pagamento delle spettanze agli operatori socio sanitari impiegati nelle carceri per il contenimento deo Covid. «Nonostante diverse sollecitazioni alla Regione Molise prima e al Dipartimento della Protezione Civile, da via Genova continuano a non corrispondere i compensi dovuti – hanno denunciato – Si tratta di una condotta che denota scarso rispetto della professionalità e dedizione con le quali tali lavoratori e lavoratrici hanno garantito supporto alle attività infermieristiche e di triage negli istituti penitenziari molisani, oltre all’ennesima dimostrazione della scarsa propensione alla collaborazione istituzionale da parte della Regione. Nonostante sia stata garantita piena disponibilità per la rapida soluzione del problema – hanno concluso le due esponenti dei Cinque Stelle – nulla ancora è stato fatto dalla Regione. Una situazione paradossale, alla quale si deve quanto prima rimediare, che ha il sapore della vera e propria beffa, tenuto conto anche della mancata proroga dei contratti degli operatori socio – sanitari oltre il 31 luglio, sebbene tale soluzione fosse stata fortemente caldeggiata dai direttori delle carceri molisane e dal Provveditore dell’Amministrazione per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, nonché perseguita da tutte le altre Regioni».