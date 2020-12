Il comune di Isernia mette in vendita terreni e fabbricati. L’assessore al patrimonio, Emanuela Guglielmi, ha informato che sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato l’Avviso riguardante l’alienazione di alcuni fabbricati, terreni e relitti stradali, così come indicati nel piano delle alienazioni e valorizzazioni allegato al DUP, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 dello scorso 17 novembre.

I fabbricati e le porzioni di terreni e/o di relitti stradali da alienare, con i relativi prezzi a base d’asta, sono i seguenti:

1. Porzione di terreno comunale in via Berta, centro abitato, foglio 43 adiacente alla particella 63 (€. 32.103,40);

2. Porzione di suolo cimiteriale comunale in località Castelromano, foglio 23 (€. 5.000,00);

3. Porzione di terreno comunale in via Piave, foglio 41, particella 181 (€. 77.391,45);

4. Terreno comunale in viale 3 Marzo, foglio 80, particella 174 (€. 51.597,00);

5. Terreno comunale in via Macerone, foglio 26, particelle 288-714-508-715 (€. 32.101,20);

6. Porzione di terreno comunale tra corso Risorgimento e via Giovanni XXIII, foglio 75, particella 22 (€. 21.586,00);

7. Porzione di terreno comunale in via Sant’Ippolito, foglio 50, particelle 132-776 (€. 8.000,00);

8. Fabbricato per civile abitazione in vico Storto Ciro Marilli n. 5, foglio 54, particella 124 sub 3 (€. 27.330,66);

9. Fabbricato per civile abitazione in corso Marcelli n. 82, foglio 55, particella 212 sub 1 (€. 17.569,44);

10. Fabbricato per civile abitazione in corso Marcelli n. 84, foglio 55, particella 215 sub 3 (€. 7.483,14);

11. Porzione di terreno in località Conocchia, foglio 24, relitto stradale (€. 1.800,00);

12. Terreno sito tra viale 3 Marzo e zona San Lazzaro, foglio 80, particelle 376-377 (€. 62.145,72);

13. Terreno comunale in via Bellini, foglio 43, particella 18 (€. 64.970,60).