Ford Focus contro guardrail, paura in autostrada

TERMOLI. Incidente in autostrada tra Termoli e Campomarino: una Ford Focus è finita contro il guardrail, dopo che il conducente ha perso il controllo per cause al vaglio degli agenti della Polizia autostradale di Vasto Sud.

Nell’abitacolo c’erano 4 persone, di origini romane, ma solo una è rimasta ferita: si tratta una donna trasportata da 118 e Misericordia al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per lesioni a un braccio e traumi al torace.