I presidenti dell’Ordine dei giornalisti e di Assostampa Molise, Cimino e Di Pietro esprimono apprezzamento per lo stanziamento ultimo di 800 mila euro per l’editoria locale. “Il momento difficile per l’economia si riverbera negativamente sul settore e, quindi, un ulteriore sostegno ad un comparto delicato per la convivenza democratica è benvenuto e molto utile. Alla Giunta regionale va, dunque, il sentito ringraziamento per la sensibilità e l’attenzione mostrata – hanno dichiarato – Nel contempo, riteniamo che sarebbe stato opportuno e utile un confronto sulla materia, anche per la completa utilizzazione della somma (oggi non fattibile) prevedendo, ad esempio, un prestito alle aziende per l’emersione del lavoro nero e irregolare. A questo fine ribadiamo la nostra completa disponibilità ad un incontro, per mettere a punto eventuali correttivi e integrazioni al provvedimento”, hanno concluso Cimino e Di Pietro.