Le restrizioni introdotte dalla Regione una decina di giorni fa per contenere il contagio da covid sembrano dare i primi risultati. Dall’ultimo monitoraggio, effettuato in queste ore, l’indice rt, quello che indica la contagiosità, da 1. 45 è sceso ad 1.18. A darne conferma il presidente della Regione Toma. Anche la curva dei contagi sembra appiattirsi, anche se i numeri restano ancora molto preoccupanti, soprattutto quelli legati ai decessi. La decisione di una ulteriore stretta era stata presa dal governatore nei primi giorni di dicembre, quando il Molise, in zona gialla, rischiava di entrare in quella arancione a causa di una impennata di nuovi contagi e di decessi. Da qui la firma di una nuova ordinanza che interveniva sulle scuole, chiudendo le medie e le elementari, dando tuttavia la facoltà ai sindaci di decidere su queste ultime. Stretta anche sui mezzi di trasporto pubblici, da utilizzare solo per motivi strettamente necessari e sugli arrivi da altre regioni, con l’obbligo della quarantena per chi non si è sottoposto a tampone.

I dati, al momento, sembrano dare ragione a Toma. Ma ora l’attenzione deve essere altissima, in vista delle festività natalizie, su cui si concentra l’attenzione degli esperti: le leggerezze che saranno commesse in questi giorni potremmo pagarle a gennaio, con una terza ondata che il Molise e l’intero Paese non possono permettersi.