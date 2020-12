La buona notizia che arriva dal bollettino dell’Asrem è che finalmente non ci sono decessi legati al Covid. Sono 73 i nuovi positivi sugli 841 tamponi processati, con un rapporto tamponi/positivi dell’8,68%.

E poi ci sono anche 54 guariti. 4 i dimessi dal reparto di Malattie infettive del Cardarelli, 2 i nuovi ricoveri ed un trasferimenti da Infettivi in Terapia intensiva. Tornando ai positivi, il maggior numero si riscontra a Campobasso, con 13 nuovi casi e Termoli con 11. Seguono Sessano con 6, Pietrabbondante con 5, Venafro con 4. Negli altri comuni registrano tra 1 e 3 casi.

Gli attualmente positivi sono 2799, gli asintomatici a domicilio 2669. 66 i ricoveri in ospedale di cui 57 in Malattie infettive, 9 in Terapia intensiva. I decessi dall’inizio della pandemia sono 172, in totale dei tamponi processati sono 98979 mentre i guariti sono 2952.

Intanto dal monitoraggio settimanale, arriva una notizia incoraggiante: l’indice rt, quello che indica la contagiosità, è sceso da 1.45 ad 1.18.