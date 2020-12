Nel torneo di A1 di futsal, big match, domani sera tra l’Acqua e Sapone ed i padovani del Petrarca Calcio a 5. Gli uomini di Fausto Scarpitti comandano la classifica del massimo torneo nazionale con 27 lunghezze, punteggio pieno nelle nove gare disputate. Ultimo in ordine di tempo, il recupero vinto martedì contro il Mantova per 4 a 1, anche grazie alla magia di Lukaian Baptista autore di una rete da incorniciare. Domani la sfida contro la vice capolista Petrarca, la squadra veneta accusa un ritardo di 10 punti proprio dal team nerazzurro guidato dal coach isernino. Senza sosta la marcia di Murillo e compagni che continuano a vincere e macinare punti, ricordiamo che da calendario, manca ancora un recupero da giocare all’Acqua e Sapone, precisamente contro il Real San Giuseppe. Big match domani sera, con i padovani che hanno tutte le intenzioni di fermare la capolista.

Turno favorevole al Pesaro, l’altra vice capolista che domani sarà ospite dell’Aniene di Fabio Tondi. L’altro molisano, il pivot Umberto Caruso, sarà impegnato sempre domani sera, in anticipo contro il Lido di Ostia. Il Feldi Eboli resta nei quartieri alti della classifica nonostante la battuta d’arresto dell’ultimo turno di campionato contro il San Giuseppe. Per Caruso, autore di 4 marcature in campionato, e i suoi compagni occasione per il riscatto contro i laziali che navigano nei piani bassi della graduatoria.