Misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e del canone di locazione ad uso abitativo della casa di residenza

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola comunica che, in base alle misure urgenti da adottare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, è stato pubblicato sul sito del Comune di Termoli, www.comune.termoli.cb.it, un avviso relativo alla misura straordinaria per il pagamento delle utenze e del canone di locazione ad uso abitativo dell’abitazione di residenza.

Sarà possibile presentare la domanda entro il 28 dicembre prossimo utilizzando il modulo scaricabile dal sito dell’ente (e in allegato) oppure ritirarlo presso lo Sportello dell’Ufficio Segretariato Sociale che si trova in via Martiri delle Foibe (ex sportello Rieco) per ottenere contributi straordinari per le utenze in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2020 e in base a quanto previsto dalla Giunta Regionale del Molise e dalla delibera di Giunta Comunale n°303 del 10 dicembre scorso. (In allegato l’avviso con i requisiti richiesti).