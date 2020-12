MAKER FAIRE 2020: al festival delle innovazioni anche l’ISIS Fermi Mattei di Isernia

Robot Control Voice è stato selezionato dal MIUR e dalla Commissione Tecnica della Maker Faire 2020, tra i numerosi progetti presentati dagli istituti d’istruzione superiore di tutta Italia. Dal 10 al 13 dicembre, ISIS Fermi Mattei di Isernia è stato così rappresento dagli alunni delle classi 3B, 4B e 5B del corso di Elettronica nella più importante manifestazione europea nel campo delle nuove tecnologie, dell’innovazione e della creatività.

Maker Faire Rome è un evento pensato per accendere i riflettori su centinaia di idee e progetti innovativi provenienti da tutto il mondo e in grado di proiettare i visitatori nel futuro. L’obiettivo principale è quello di far crescere la consapevolezza presso un pubblico, non solo di addetti ai lavori, della cultura digitale. La mission è quella di favorire il progresso attraverso la condivisione di idee, rivolgendosi ad imprese, istituzioni, scuole, università e centri di ricerca, cittadini.

Data l’emergenza Covid -19 quest’anno Maker Faire Rome 2020 ha avuto luogo in forma digitale, con una piattaforma, diversi canali tematici dedicati ai principali topics di Maker Faire (IoT, Robotica, AI, Sostenibilità, Economia Circolare, etc) ed un canale Main, sempre live, attraverso il quale sono state diffuse nei 3 giorni di manifestazione tante storie d’innovazione in un vero e proprio studio televisivo, presso gli spazi dell’ex gazometro a Roma.

E’ stato possibile visitare oltre 300 stand di espositori nazionali e internazionali tra cui Makers, PMI innovative, Start up, Fab Labs, Università, Centri di Ricerca e i migliori Istituti scolastici italiani.

Con questo link: https://digital.makerfairerome.eu/#/mfr/98/brand dello stand E98 i visitatori hanno potuto approfondire il progetto “Robot Control Voice” dell’ISIS Fermi – Mattei di Isernia.