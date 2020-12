Luninarie e iniziative a Roccasicura, per un Natale ancora più magico per i bambini

Dalla piazzetta Mario Funaro di Roccasicura, con le luminarie e gli allestimenti, parte il clima natalizio nel piccolo comune della provincia di Isernia. Da uno degli angoli più suggestivi del paese, l’atmosfera natalizia si fa ancora più incantevole: luci, presepe e un albero speciale dove al posto delle palline ci sono regali che ogni bambino potrà scegliere e portare a casa.

Un messaggio di fiducia, gioia e condivisione a grandi e piccini per questo Natale così particolare. Per vivere la magia del Natale all’aria aperta sono state organizzate una serie di iniziative grazie all’impegno del laboratorio Amici di Gesù, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Fabio Milano, la Proloco, il Centro culturale Memorie e Tradizioni.

Domenica 20 dicembre grandi e piccini potranno consegnare la propria lettera dei desideri direttamente a Babbo Natale oppure imbucarla nella cassetta della posta di Babbo Natale. Dal 26 dicembre sarà poi possibile fare una passeggiata fra le vie del paese per ammirare i suggestivi presepi allestiti negli scorci più belli e sulle finestre.