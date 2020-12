La diocesi di Trivento da l’estremo saluto a don Antonio Pizzi, parroco emerito di Fossalto. Raffinato amante della letteratura, poesia e storia. All’età di ottantanove anni, era nato a Roccaspromonte di Castropignano, il giorno 8 giugno 1931, da Giulio e da Carmela Petti, don Antonio Pizzi è passato a miglior vita, ieri sera 15 dicembre. Aveva iniziato i suoi studi, durante la guerra, presso la parrocchia e li aveva poi completati presso il Ginnasio del Seminario di Trivento. Aveva seguito i cosi completi di Liceo e Sacra Teologia, presso il Seminario Regionale “S. PIO X di Chieti”. Era stato ordinato Sacerdote, nel suo paese di origine, da Mons. Epimenio Giannico, il 1° luglio 1956. Dal 25 novembre di quell’anno è stato nella Parrocchia di S. Maria Assunta in Fossato, dapprima come coadiutore e poi Parroco. Dal 1977 ha svolto egregiamente il ruolo di direttore dell’archivio Diocesano della Curia di Trivento. Nel 1980 ha conseguito, con apposito corso, il Diploma di Archivista, presso l’Archivio Segreto Vaticano. Autentica memoria storica di Fossalto – si riporta nella nota della Curia trignina – di Roccaspromonte e di Castropignano, Don Antonio Pizzi è stato per mezzo secolo parroco del piccolo centro, a cui tanto si è dedicato. Da qualche anno aveva rinunciato all’incarico parrocchiale e viveva ritirato in casa, coltivando la sua grande e squisita passione: la poesia. Era un raffinato amante della letteratura, della poesia, della storia e della cultura e ha trascorso, in questi ultimi anni, la maggior parte del suo tempo a scrivere in versi le storie di oggi e di ieri, regalando alle nuove generazioni quella memoria storica, ricca di tradizioni e di valori, che nemmeno questo tempo di consumismo e superficialità potrà mai cancellare. È difficile raccontare a parole una vita e ancor più e difficile dire del ministero di un prete, di un prete speciale come don Antonio, perché ci sono cose che rimangono custodite dal Signore che vede nel segreto, e dalla riservatezza delle relazioni che formano gran parte della vita di un sacerdote. Conoscendo poi don Antonio, sempre schivo e riservato, mi pare inopportuno approfittare del silenzio che la morte gli impone, per tessere elogi che – da vivo – egli avrebbe rifiutato con dignitosa fermezza. Don Antonio – chiude la nota – è stato un prete così e noi, ringraziandolo per il generoso servizio pastorale, dispiaciuti per aver perso un vero amico di tutti, un maestro di spiritualità e un raro cultore di tradizioni antiche, affidiamo la sua anima eletta a Gesù eterno sacerdote perché lo accolga benigno nel regno dei Santi. I funerali si celebreranno il giorno giovedì 17 dicembre alle ore 10.00, in chiesa entreranno solo i sacerdoti e gli stretti famigliari. L’intera cerimonia verrà trasmessa sul canale You Tube della Parrocchia di Fossalto.