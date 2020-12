Coronavirus, ancora vittime. 68 positivi su 842 tamponi, 16 persone guarite

Ancora vittime del Coronavirus. Sono quattro le persone che hanno perso la vita a causa del virus. Si tratta di una 85enne di Sant’Angelo Limosano e di un uomo di 67 anni di Pescolanciano, entrambi ricoverati in Malattie infettive. E poi ci sono due decessi avvenuti nei giorni scorsi ma comunicati all’Asrem sono nelle ultime ore. Si tratta di una donna di Fornelli, morta nella sua abitazione il 9 novembre e di una 90enne ospite dalla casa di riposo di Vinchiaturo,deceduta il 25 novembre. Quanto ai tamponi, ne sono stati processati 842, dai quali sono emersi 68 nuovi positivi, con un tasso di positività dell’8%. Il maggior numero è stato riscontrato a Termoli, 14.Seguono Petacciato e San Giuliano di Puglia con 7, Campobasso con 6. Negli altri 21 comuni casi compresi tra 1 e 3 nuovi positivi. Due nuovi ricoveri in Malattie infettive ma ci sono anche 16 guariti.Gli attualmente positivi sono 2780, gli asintomatici a domicilio 2647, mentre le persone ricoverate al Cardarelli sono 68, di cui 58 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva. Le persone decedute dall’inizio della pandemia sono 172, mentre quelle che hanno sconfitto il Covid sono ben 2898.