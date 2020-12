Calcio, Serie D, squadre in preparazione della prossima giornata

La giornata di serie D secondo le norme del nuovo protocollo ha aperto una seconda parentesi di campionato che dovrebbe andare dritta verso il sei giugno, nuova data di conclusione del campionato. Diciamo che il turno appena giocato è stato anche di prova rispetto alla novità dei tamponi obbligatori effettuati tutti da un unico laboratorio convenzionato Lnd. Ci sono stati alcuni problemi logistici legati al fatto che i tecnici del suddetto laboratorio hanno dovuto raggiungere le sedi dislocate delle oltre centosessanta società di quarta serie. Qualche rinvio è stato dovuto a motivi logistici. È auspicabile che da domenica prossima le cose vadano in una direzione più omogenea.

Il Campobasso e Cudini hanno ottenuto le risposte che volevano. Era importante fare bene dopo quasi due mesi senza gare giocate. Un plauso va anche allo staff che ha saputo tenere sul pezzo fisicamente i rossoblu ed un altro elogio va certamente anche a chi cura quotidianamente il manto di Selvapiana che domenica si è presentato in condizioni ottimali. Il Campobasso con un super Cogliati, ma non solo: le note liete sono molteplici a cominciare dal portiere Racchichini, molto reattivo quando chiamato in causa. Per il Castelnuovo fuori lo squalificato Vitali che spesso, a causa del suo anno di nascita, diventa ago della bilancia in formazione. Senza Vitali, mancherà un classe 2002 che Cudini potrebbe rintracciare o in Caricati oppure nel portiere Piga. Gli avversari del Castelnuovo sono squadra frizzante, ma anche abile tecnicamente: lo stesso centrocampista Croce preso dal Chieti è un elemento interessante come lo sono alcune delle punte, l’esperto Mario Titone ed il giovane Di Ruocco, uno dei trascinatori del Vomano dall’eccellenza in serie D. A guidare i teramani la certezza Guido Di Fabio bravo a condurre i suoi per ora fino al secondo posto. Altro test rilevante per i ragazzi di Cudini che vorranno staccare proprio gli avversari di giornata.

L’Agnone tornerà a giocare domenica ventuno giorni dopo l’ultima ufficiale dell’Aragona di Vasto. Da li doveva iniziare una risalita che di fatto ancora non ha preso corpo. La squadra è tornata ad allenarsi. Servirà una nuova verifica a livello di tamponi per accertare il superamento della fase critica per i granata.

Il Vastogirardi si tiene stretto il punto di Montegiorgio giusto nella sostanza anche se la dirigenza alto molisana avrebbe aspirato a qualcosa in più. In generale, il risultato può stare bene dopo un inizio di match certamente in salita. È piaciuta la reazione allo svantaggio della squadra di Prosperi. In alto Molise si attende un’Aprilia pescata proprio nel suo momento migliore, cioè dopo una vittoria che potrebbe essere quella scacciacrisi. Sarà il Vastogirardi di Prosperi a saggiare lo stato di forma dei laziali.

L’Fc Matese tiene sulla corda il tecnico Urbano dopo un inizio di stagione non positivo. Benchè la classifica appaia corta, le posizioni dei casertani stanno scendendo. Buona la reazione contro il Castelnuovo sul Vomano, ma non sufficiente per uscire con punti dal Ferrante. Toccherà ai campani verificare la condizione della Cinzialbalonga dopo un periodo di inattività dei laziali che dura dallo scorso ventuno novembre. L’Albalomga rigiocherà, dunque, una gara ufficiale un mese dopo l’ultima volta.

Sarà interessante verificare se sarà possibile giocare San Nicolò Notaresco – Castelfidardo. Fino ad una settimana fa i marchigiani presentavano sette casi di contagiati al corona virus. La partita per ora rimane in bilico, mentre è da annotare l’anticipo al sabato di Vastese – Montegiorgio. Nella giornata di ieri la Recanatese non si è allenata: sono stati registrati, infatti, due casi di contagiati al covid fra i giocatori ed uno nello staff. Fra due giorni si ripeterà la tornata obbligatoria di tamponi, ma stando cosi le cose, la partita dei marchigiani contro il Fiuggi di domenica prossima non dovrebbe essere a rischio. Mentre è a rischio la panchina di Del Grosso del Giulianova desolatamente ultimo in classifica: per ora il tecnico non si tocca, ma in questo senso il recupero odierno in casa del Porto Sant’Elpidio potrà dire molto.