Isernia, buoni spesa per il sostegno alle famiglie: il bando sul sito del comune

Sul sito web del Comune di Isernia è consultabile l’Avviso Pubblico relativo ai “Buoni-spesa per il sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Lo rende noto il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore al welfare Pietro Paolo Di Perna.

«La concessione di buoni-spesa per l’emergenza Covid 19 – hanno dichiarato il sindaco d’Apollonio e l’assessore Di Perna – sono previsti dal decreto ristori ter (D.L. 154 del 23 novembre 2020) e non sono una novità. Infatti, già all’inizio della crisi epidemiologica c’è stata una analoga erogazione di contributi come sostegno ai cittadini in difficoltà. Si tratta d’una misura urgente di solidarietà alimentare che riteniamo particolarmente significativa in questo periodo festivo di fine anno, durante il quale, a causa della pandemia che è in atto ormai da mesi, non poche famiglie hanno problemi economici anche rispetto al semplice acquisto di generi di prima necessità.

Gli aiuti – hanno aggiunto d’Apollonio e Di Perna – sono destinati ai nuclei familiari più esposti ai disagi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, per soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali, con priorità per quelle famiglie che non hanno altre forme di sostegno al reddito, quali la cassa integrazione e il reddito di cittadinanza».