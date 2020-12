Villa al mare. Un difetto di notifica blocca il processo a Torzi

Share on Twitter

Si ferma ancora prima di iniziare il processo a Gianluigi Torzi per la nota vicenda della villa al mare. Un difetto di notifica eccepito dall’avvocato Fausi Kalif Iannucci, difensore di Torzi, ha indotto il giudice del Tribunale di Larino, Rosaria Vecchi, a rimandare gli atti alla Procura per una nuova notifica, non a Termoli ma a Londra, dove Torzi ha eletto la propria residenza.

I fatti si riferiscono all’estate del 2014 quando presso la villa posta sul lungomare nord di Termoli, di proprietà di Torzi attraverso la società PTS Investiemnts, venne impedito l’accesso ad un immobile adiacente alla signora Maria Rosaria Cerio, affittuaria di quei locali ricevuti in locazione dalla signora Iole Varanese, parte venditrice della villa a Torzi ma con esclusione dei locali affittati. Sulla vicenda si aprì all’epoca un lungo contenzioso che coinvolse anche l’allora presidente della Regione Paolo di Laura Frattura, divenuto nel frattempo comproprietario della villa, la cui posizione però venne archiviata nel 2018 dal GIP di Larino. Torzi, invece, è chiamato a rispondere di esercizio Arbitrario delle proprie ragioni, invasione e diffamazione. Accuse, però, per le quali adesso con lo slittamento del processo si rischia la prescrizione come sostenfgono i legali di parte civile Massimo Romano e Bruno Corsi, che difendono la famiglia Varanese

Gianluigi Torzi è stato di recente coinvolto nello scandalo vaticano relativo all’acquisto di un immobile a Londra, affare per il quale il broker molisano avrebbe fatto da intermediario.