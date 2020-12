Venafro, FS Italiane: attivato il servizio di assistenza per le persone disabili

Viaggiare in treno oggi è un’esperienza più semplice anche per chi ha ridotta mobilità, grazie al digitale e a Ferrovie dello stato.

Anche a Venafro è stato istituito uno speciale servizio di assistenza, prenotabile attraverso il circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana.

Le persone con disabilità e ridotta mobilità anche temporanea, potranno richiedere l’ausilio di operatori che li assisteranno nella fase di salita o discesa dal treno. Il servizio è gratuito e prenotabile con 12 ore di anticipo.

Il Circuito Sala Blu è costituito da 14 Sale realizzate nelle principali stazioni italiane e disponibile in più di 330 scali ferroviari. In questo periodo, a causa dell’emergenza sanitaria, la prenotazione del servizio deve essere richiesta con 24 ore di anticipo. Il servizio pensato per le persone con disabilità potrà essere attivato telefonicamente chiamando il numero verde gratuito 800.90.60.60 o in alternativa attraverso il portale Sala Blu online – registrando i propri dati e le specifiche esigenze di viaggio – è possibile richiedere l’assistenza direttamente dal web.

Il Gruppo Ferrovie dello stato, con l’ampliamento del circuito di assistenza delle Sale Blu, intende essere ancora più vicino alle persone che ogni giorno viaggiano in treno e utilizzano le stazioni, mentre prosegue il programma di interventi di natura strutturale per eliminare le barriere architettoniche e assicurare a tutti i viaggiatori la completa autonomia negli spostamenti.