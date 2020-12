UNICEF: quest’anno banchetti di Natale e regali solidali in versione on-line

Quest’anno il consueto appuntamento con i banchetti di Natale dell’Unicef si svolgerà in modalità online. Infatti, a seguito delle restrizioni per contenere i contagi da Covid-19, i Comitati Provinciali UNICEF di Isernia e Campobasso hanno dovuto ripensare all’organizzazione dell’evento che viene accolto, ormai da diversi anni, con entusiasmo da parte dei cittadini.

L’iniziativa natalizia ha lo scopo di cedere dei gadget a fronte di un’offerta minima che garantirà il diritto alla salute, all’istruzione e alla protezione dei bambini di tutto il mondo. Durante il mese di dicembre sarà, inoltre, possibile adottare la Pigotta, la famosa bambola di pezza simbolo dell’UNICEF, realizzata a mano dai volontari UNICEF.

I regali solidali di quest’anno offrono un’ampia scelta: dai classici natalizi come il calendario dell’avvento, le palline natalizie e biglietti augurali, a idee originali come peluche, portachiavi, segnalibri, grembiuli da cucina per adulti e bambini ma anche oggettistica hi-tech con chiavette USB, powerbank, auricolari e alimentatori USB multipli.

Le foto dei gadget così come quelle delle pigotte da poter adottare sono pubblicate sui canali social dei Comitati di Isernia e di Campobasso:

ISERNIA: Facebook “Unicef Isernia”; Instagram “Unicef_Isernia” (https://www.instagram.com/unicef_isernia/)

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio tramite questi canali o telefonando/scrivendo un messaggio whatsapp al 328/4022261.

CAMPOBASSO : Facebook “Comitato Unicef Campobasso”; Instagram: “Unicef_Campobasso” (https://www.instagram.com/unicef_campobasso/).

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio tramite questi canali o telefonando al 0874/484541 o scrivendo un messaggio whatsapp al 371/3799976.

Sarà possibile ritirare i regali presso i Comitati siti in Piazza Michelangelo (ex scuola elementare Ignazio Silone) (ISERNIA) e in Via Cirese Terzo Spazio (CAMPOBASSO).