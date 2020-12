Un presepe speciale a Trivento, realizzato dagli ospiti del centro socio educativo “Raggio di Luce”. Una teca esposta in piazza Fontana a Trivento racchiude le “preziose” creazioni artigianali degli ospiti del centro socio educativo “Raggio di Luce”. Nonostante le criticità causate dall’emergenza sanitaria, sono stati realizzati nei laboratori del centro socio educativo un presepe, alberi di Natale e numerose palline decorative al fine di consegnare un messaggio di speranza per questo Natale, da chi più fragile per definizione, nonostante il timore del contagio, non smette di sperare in un domani migliore. “Decorati con i colori più caldi –fa sapere il presidente Maria Mastroiacovo – tenui e delicati i manufatti dall’elevato “valore sociale” sono stati realizzati interamente dai diversamente abili con il supporto degli operatori del Centro socio educativo gestito dall’Associazione Cielo e Terra e si potranno ammirare tra luci colorate per tutto il periodo delle festività nella piazza del centro cittadino. Assieme a queste creazioni e a numerosi altri progetti artistici – aggiunge Mastroiacovo – i diversamente abili hanno poi realizzato crocifissi in ceramica che, dopo essere stati benedetti, saranno donati alla collettività come segno di speranza e unione. Segnali solidali e di inclusione – chiude Mastroiacovo – quelli che l’associazione Cielo e Terra si propone di trasmettere anche in questo Natale, non mancheranno i doni per gli utenti della struttura socio educativa, consegnati direttamente da Babbo Natale nei prossimi giorni a domicilio degli stessi, gesti semplici ma sentiti per riscoprire l’Essenza del Natale”.