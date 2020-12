Trasporto scolastico, la proposta del Pd a Campobasso: usare anche i bus dei privati

Con molte scuole che vanno avanti con la didattica a distanza e tanti lavoratori in smart working il terminal degli autobus di Campobasso, luogo che solitamente ogni mattina è affollatissimo, ora si presenta praticamente deserto. Ed è qui, con gli autobus fermi alle loro spalle, che i consiglieri comunali del centrosinistra hanno voluto lanciare la loro proposta al sindaco e alla maggioranza, quella di utilizzare gli autobus del trasporto privato per aumentare le corse e dunque la disponibilità dei posti per il trasporto scolastico. L’idea è quella di utilizzare i mezzi negli orari di ‘buco’, quando, dopo aver fatto le corse dai paesi, restano fermi nel piazzale del terminal. “Moltiplicare i posti invece di tagliarli per evitare gli assembramenti” è in sintesi la proposta illustrata da Giose Trivisonno, Alessandra Salvatore e dall’ex sindaco Antonio Battista.