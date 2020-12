Covid, nella notte un nuovo decesso nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli

Un nuovo decesso nella notte, nel reparto di malattie infettive. Un anziano che era ricoverato al Cardarelli si aggiunge al triste e lungo elenco delle persone che non hanno sconfitto il Covid. Il numero complessivo dei decessi è arrivato in Molise a 167. Ieri erano state 4 le vittime, delle quali tre persone anziane e un uomo di Isernia di 45 anni.

Resta tuttavia contenuto il rapporto dei casi positivi in relazione al numero dei tamponi effettuati. 37 i nuovi casi su 503 test effettuati

che valgono il tasso del 7%.

Migliorano leggermente le condizioni del ragazzo di 16 anni di Termoli trasferito nel reparto di Terapia intensiva del Cardarelli.

69 i pazienti guariti riportati nell’ultimo bollettino.

Intanto c’è attesa per le decisioni del governo circa le nuove restrizioni che potrebbero essere decise per le feste di Natale. Le ipotesi sul tavolo sono due: una quella di considerare tutta Italia Arancione, con bar e ristoranti chiusi, limiti negli spostamenti e negozi aperti e coprifuoco anticipato alle 20 o alle 18. Seconda soluzione più drastica: lockdown nei fine settimana a rischio: il primo potrebbe essere il prossimo, in cui si temono esodi fra le regioni, quello del 24 e 25 dicembre, il 31 gennaio e l’epifania. Un alinea, questa condivisa dai ministrio della Salute Speranza e delle Regioni Boccia. Una scelta che Conte dovrà intrecciare con la verifica di governo, già slittata a venerdì e con le polemiche seguite ai contributi per chi paga con la carta di credito e ottiene i rimborsi, mentre si criticano gli assembramenti e la calca nei negozi che, ovviamente, in questi giorni di festa sono presi d’assalto