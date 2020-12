Calcio, Serie D, show di Cogliati a Selvapiana. Ottimo pareggio per il Vastogirardi

Il ritorno in campo è coinciso con il “Cogliati Day” a Selvapiana. L’attaccante milanese, dopo un mese e mezzo di assenza, ha scelto l’occasione migliore per calare un vero e proprio poker d’assi. 4 reti, una più bella dell’altra, per un Campobasso che torna in vetta alla classifica del girone F con una gara da recuperare. Vittoria di carattere dei lupi, bravi a gestire l’incontro e colpire gli abruzzesi al momento giusto. La super prestazione di Cogliati ha fatto il resto, anche grazie ad un Vittorio Esposito in versione uomo assist. Il fantasista di San Martino in Pensilis ha assistito il suo compagno di squadra in tre delle quattro reti messe a segno, in particolare sul bellissimo schema, da calcio piazzato, dell’ 1 a 0. Un successo importante non solo perché giunto contro una diretta concorrente per la vittoria del campionato, ma anche per rompere il ghiaccio dopo un lungo periodo di assenza. Uno stop senza dubbio non semplice da gestire in casa Campobasso, con il fermo degli allenamenti per circa 20 giorni, dopo le positività al covid emerse nel gruppo squadra. Marcia davvero implacabile degli uomini di Cudini, sempre vittoriosi eccezion fatta per il pareggio maturato a Castelfidardo. Bene così, ora due impegni prima della sosta per le festività natalizie, prima in trasferta con il Castelnuovo Vomano poi al “Selvapiana” mercoledì 23, turno infrasettimanale, derby contro il Vastogirardi.

Proprio i gialloblu, domenica hanno ripreso con un ottimo pareggio maturato a Monte San Giusto contro il Montegiorgio. Tutto nel primo tempo, alla rete messa a segno da Pampano ha risposto Pesce, per gli altomolisani. Una prestazione di buon livello per gli uomini di mister Prosperi, bravi a pareggiare i conti e portare a casa un punto che fa classifica e morale. 10 punti in classifica, dopo 7 giornate di campionato, sono un bottino rilevante per una squadra che punta alla salvezza. Una sola sconfitta a Pineto, e la consapevolezza di poter giocare a testa alta contro tutte le avversarie del girone. Da segnalare l’ingresso a gara in corso dei due nuovi arrivi Acunzo e Fioretti, i due giocatori sono pronti ad entrare in pianta stabile nell’11 titolare di Prosperi.

Ancora una sconfitta per l’Fc Matese. La sorpresa del girone F, il Castelnuovo Vomano, ora al secondo posto in classificia, passa a Piedimonte Matese con il finale di 2 a 1. Decisiva la doppietta dell’esterno offensivo Di Ruocco, prima a segno su calcio di rigore, poi con una bellissima conclusione balisitica. Per i biancoverdi solo 4 punti all’attivo, con l’unico successo ottenuto la prima giornata di campionato al Civitelle contro l’Olympia Agnonese. La società sta valutando la posizione di mister Corrado Urbano, nelle prossime ore ci saranno novità.