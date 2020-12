Calcio, Serie D, programma incompleto per la questione tamponi. Maicon (ex Inter) firma per una squadra di serie D Domani il recupero del girone F tra Rieti e Albalonga

Nel campionato di quarta serie non si placano le polemiche in merito alla questione tamponi. Non è bastato il nuovo protocollo e neppure la convenzione LND-Federlab per far ripartire il campionato di Serie D al cento per cento. Tante partite sono saltate, come nel girone F Rieti – Albalonga (in campo domani pomeriggio) perché i tecnici che avrebbero dovuto effettuare i test non si sono presentati agli appuntamenti stabiliti. Evidente che c’è stata una problematica organizzativa che peraltro non ha fatto differenze da nord a sud. I laboratori della Federlab evidentemente non hanno potuto organizzarsi per tempo. L’auspicio è che in questa settimana l’organizzazione migliorerà per scongiurare situazioni vissute domenica scorsa.

Infine una notizia particolare di mercato. Douglas Sisenando, meglio conosciuto come Maicon, brasiliano classe 1981, ex terzino di Roma, Monaco, Inter e Manchester City è un nuovo tesserato del Sona Calcio, ambizioso sodalizio veronese collocato nel Girone B di Serie D, ed è atteso in Italia i primi di gennaio. Una notizia che ha fatto il giro dell’Italia calcistica, Maicon è universalmente riconosciuto come uno dei migliori interpreti della storia del calcio del ruolo di terzino destro, un’operazione di mercato e di marketing per la società veronese che arricchisce il panorama del calcio di quarta serie.