“Attivare subito le Usca anche a Agnone e Riccia”, l’appello dei medici di famiglia a Regione e Asrem

“Agire velocemente per l’attribuzione degli incarichi ai medici risultati idonei” a svolgere le attivita’ nelle Unita’ speciali di continuita’ assistenziale nelle sedi di Agnone e Riccia. A chiederlo, con una nota inviata ai vertici di Asrem e Regione è il segretario regionale della Federazione italiana medici di famiglia Antonio Tartaglione. Attualmente in Molise sono attive tre Usca, una per ciascun Distretto sanitario, mentre quelle di Agnone e Riccia sono state recentemente autorizzate con decreto del Commissario ad Acta per la sanità.. “In pieno stato di emergenza pandemica – spiega Tartaglione – la nostra regione si avvia ad affrontare la stagione invernale in una situazione epidemiologica tale, per cui e’ assolutamente necessario un potenziamento degli organici delle Usca”.