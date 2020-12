Ventidue anni fa il generale Franco Romano perdeva la vita in un tragico incidente in elicottero

Il 14 dicembre 1998 il generale dell’Arma dei carabinieri Franco Romano, perse la vita, all’età di 59 anni, in un tragico incidente con l’elicottero verificatosi a Volpiano in provincia di Torino. Con lui morirono altri tre militari. Il velivolo, pochi minuti dopo il decollo precipitò, non lasciando scampo agli occupanti. Una notizia che sconvolse l’ambiente nel quale egli lavorava e nel quale era stimato ed apprezzato, e il Molise, Bojano, sua città natale.

Romano, decorato medaglia d’argento al valor civile, aveva sempre conservato un legame strettissimo con la sua città di origine. Morì quando quando era al comando della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta. A Bojano una strada l’auditorium dell’istituto di località Terre Longhe portano il suo nome.