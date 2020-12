40 second read

Tre mezzi si scontrano al bivio di Busso, quattro feriti in ospedale

Incidente stradale questa sera sulla Statale tra Campobasso e Isernia, all’altezza del bivio di Busso. Si sono scontrati, per cause in fase di accertamento, due auto e un mezzo pesante. Quattro le persone rimaste ferite e che ora si trovano all’ospedale Cardarelli del capoluogo. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.