Trattore contro autoarticolato: un uomo finisce all’ospedale. Incidente sulla statale 87

Share on Facebook

Incidente stradale, nel pomeriggio lungo la statale 87, in località Piane di Larino tra un autoarticolato ed un trattore. Nell’impatto tra i due mezzi il conducente del mezzo agricolo è stato sbalzato a terra senza riportare tuttavia ferite gravi. Illeso l’autista del tir. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli ed il personale medico del 118 che ha trasportato il ferito al San Timoteo. Sulle cause dell’incidante indaga no i carabinieri di Larino.