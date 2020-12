38 second read

Tamponi rapidi al Gemelli Molise, prezzo ridotto per gli over 65

Gli anziani sono attualmente la categoria di popolazione maggiormente colpita dal nuovo coronavirus ed è fondamentale la diagnosi precoce della malattia. Gemelli Molise offre a tutti gli over 65 uno sconto sul prezzo del Tampone Rapido (Test antigene SARS CoV-2).

Per eseguire l’esame non è necessario fissare un appuntamento. L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30.