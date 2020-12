Macchia D’Isernia, stanziati fondi per interventi di messa in sicurezza

Sono tre i progetti presentati lo scorso gennaio dal Comune di Macchia d’Isernia e che sono stati tutti ammessi a finanziamento, con grande entusiasmo da parte dell’amministrazione comunale. L’importo complessivo ammonta a 274.461,94 euro, destinati alle spese di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, in particolare: opere di difesa spondale con consolidamento degli argini del fiume Vandra, messa in sicurezza di aree a rischio dissesto idrogeologico località Campitello Foce, messa in sicurezza di aree a rischio dissesto idrogeologico località Madonna delle Valli e Grotte.

