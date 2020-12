L’onorevole Occhionero in visita a Trivento, critica il Governo: da una parte si tagliano i parlamentari, dall’altra si fa la task force per il Recovery fund

L’onorevole Occhionero in visita a Trivento: da una parte si tagliano i parlamentari, dall’altra si fa la task force per il Recovery fund. La parlamentare di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, in visita a Trivento ha criticato il Governo Conte, dopo le ultime iniziative prese in merito al piano dell’Italia per i finanziamenti europei e non solo. “Da una parte tagliamo il numero dei parlamentari per fare economia – ha affermato l’onorevole Occhionero – dall’altra paghiamo la task force per pianificare i progetti dell’unione Europea. Non sono solo i conti che non tornano – ha aggiunto – ma anche la funzione stessa del Parlamento viene messa in discussione”. L’onorevole Occhionero è stata particolarmente critica anche nei confronti della gestione della pandemia, sia in ordine nazionale che regionale, “credo non sia stata la scelta giusta quella di chiudere la scuola, soprattutto per la nostra Regione, con tutte le difficoltà e ritardi infrastrutturali, anche tecnologici, delle aree interne, alle prese quotidianamente con i processi di marginalizzazione. La politica deve dare altre soluzioni, implementando i trasporti, ad esempio. Per non parlare poi – afferma l’onorevole – dell’errore di non prevedere un percorso ricoveri Covid-19 distinto dall’ospedale di riferimento dell’intera regione”. Infine, l’onorevole in forza al partito di Matteo Renzi ha evidenziato il progressivo fenomeno di scollamento tra la politica e i cittadini, “in questa mia esperienza da parlamentare – ha concluso Occhionero – purtroppo riscontro un aumentare della distanza tra cittadini e politica. Da un lato occorre riportare un senso di umanità nella politica e far riavvicinare le persone, dall’altro occorre superare anche alcuni steccati ideologici, quando di mezzo ci sono interessi collettivi primari, come in questa fase delicata della pandemia”.