Isernia, pubblicato il video per sostenere le attività commerciali

A meno di due settimane dal Natale entra nel vivo la corsa ai regali e i negozi di Isernia, tra mille difficoltà legate all’emergenza sanitaria, sono pronti per provare a salvare un’annata davvero difficile. E così il commercio cittadino non molla, tiene duro, e anche il comune di Isernia scende in campo per affiancare le piccole attività commerciali.

“Sosteniamo l’economia locale, spendiamo nella nostra città, acquistiamo a Isernia”. Questo l’appello del Sindaco Giacomo d’Apollonio, e di tutta la squadra di assessori e consiglieri, questa volta di maggioranza ma anche di minoranza, che si sono resi protagonisti di un video natalizio rivolto alla cittadinanza, per sostenere tutti i commercianti, messi duramente alla prova dalle varie restrizioni.

Con l’hashtag #IOCOMPROAISERNIA il comune ha infatti aderito alla campagna di sensibilizzazione fortemente voluta e realizzata con i comitati e le associazioni locali.

“Quello che sta per arrivare sarà un Natale diverso per tutti – ha evidenziato il primo cittadino – Per coloro che hanno perso i propri cari ma anche per le famiglie e per quelle attività che stanno affrontando un momento di grande difficoltà”.

Il periodo natalizio, contraddistinto con lo scambio di doni, sarà la giusta occasione per mostrarsi solidali, partecipi e cittadini, uniti dallo stello desiderio di passare un natale Sereno.