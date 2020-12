Covid, ancora una vittima: è un anziano di Larino. Trasferito a Campobasso il 16enne di Termoli

C’è una nuova vittima per Covid in Molise, è la 164esima in regione dall’inizio dell’emergenza. Si tratta di un anziano 92enne di Larino deceduto nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli. Viveva nella casa di riposo del Vietri di Larino, poi qualche settimana fa era risultato positivo al Coronavirus e insieme ad altri anziani, essendo asintomatico, era stato traferito a Venafro. Qui negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate tanto che si era reso necessario il ricovero al Cardarelli dove l’uomo è poi deceduto. L’anziano di Larino è la seconda vittima del fine settimana appena trascorso. Ieri infatti è morta anche una 91enne di Ripabottoni.

Il caso che ha allarmato tutto il Molise è però ora soprattutto quello dello studente termolese che sabato è arrivato all’ospedale San Timoteo in gravi condizioni dopo aver contratto il virus. E’ il più giovane paziente ricoverato in Rianimazione in regione da quando è scoppiata la pandemia. In queste ore le condizioni del 16enne sono leggermente migliorate e così stamattina è stato possibile trasferirlo nel reparto di Terapia intensiva del Cardarelli.

Veniamo ai tamponi. Nella giornata di ieri, domenica, ne sono stati processati pochi rispetto alla media delle ultime settimane, appena 337 e di questi 40 sono risultati positivi. 14 sono concentrati alla casa di riposo di Tavenna. Ci sono poi 7 casi a Termoli, 5 a Isernia, 2 a Campobasso e Mafalda, un solo caso a Capracotta, Guglionesi, Limosano, Longano, Montenero di Bisaccia, Palata, Pozzilli, Ripabottoni, Ripalimosani e Santa Croce di Magliano.

Vediamo infine l’andamendo settimanale dell’emergenza confrontando i dati di lunedì scorso con quelli di oggi. Negli ultimi sette giorni in Molise processati meno tamponi: erano stati 6.055 tra il 30 novembre e il 6 dicembre, sono stati 4.917 tra il 7 dicembre e oggi. Scendono in modo deciso il numero dei nuovi positivi, che passa da 625 a 384, e quello dei decessi, da 23 a 16. Aumentano invece i ricoveri che passano da 24 a 31 e diminuiscono i guariti che da 560 passano a 416. Al Cardarelli una settimana fa erano 61 le persone ricoverate, oggi sono 70, ma resta invariata, con 9 pazienti, la situazione in Terapia intensiva.