Circolo La Nebbia Cus Molise, torna il portiere Alfredo Badodi.

Alfredo Badodi torna al Circolo La Nebbia Cus Molise. Il portiere classe 1998, già protagonista in maglia biancorossa lo scorso anno, è pronto a riabbracciare un gruppo con il quale si è trovato alla grande e a mettere a disposizione della squadra le sue qualità tecniche e umane. “Il campo mi è mancato parecchio in questi mesi – argomenta il portiere – avevo la necessità di tornare perché la passione per il futsal, nonostante gli impegni extra sportivi, non è mai svanita Sono molto contento di indossare nuovamente questa maglia e di ritrovare un gruppo bellissimo con il quale l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di davvero importante”.

Con che spirito ti appresti ad affrontare questa nuova sfida? “Tornare è sempre bello. Ripartirò con grande entusiasmo e con tanta voglia di far bene per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata”.

Un lungo stop quanto potrà influire sul rendimento? “Sicuramente ci vorrà del tempo per recuperare la condizione migliore, Purtroppo dopo la pandemia ho dovuto interrompere l’attività fisica, ma sono convinto che lavorando riuscirò a rimettermi al passo con i compagni”.

La squadra fino alla sosta forzata aveva fatto benissimo come conferma il primo posto in classifica generale. Dove potrà arrivare a tuo avviso? “La squadra l’ho seguita ogni sabato e posso dire che sicuramente si è rinforzata rispetto allo scorso anno. Una squadra che non ha nulla da invidiare a nessuno e che merita di stare in quella posizione di classifica. Ovviamente il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite da recuperare e un girone di ritorno da dover affrontare. È importante lavorare duramente durante la settimana per preparare al meglio le partite. Così facendo sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni”.

Dal punto di vista personale quanto potrai dare alla causa? “L’unica cosa che posso dire è che farò di tutto per far sì che il mister possa contare su di me nel momento del bisogno”.